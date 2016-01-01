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Уважаемые читатели! Редакция журнала объявляет конкурс отраслевой фотографии.
Окружающий мир и происходящие в нем события, определенно, никого не могут оставить равнодушным и безучастным. Невольно в какой-то момент хочется запечатлеть увиденное и поделиться им с друзьями и коллегами. Благо какая-нибудь фотокамера («мыльница», встроенная в мобильный телефон или планшетный компьютер) всегда под рукой. Разумеется, гораздо лучше, когда имеется аппаратура посерьезнее. А чтобы сделать необычный снимок, порой достаточно оказатьcя в нужное время в нужном месте плюс немного желания и творческого поиска. Ведь у каждого человека есть талант, надо только уметь его раскрыть.
№3 (79)'2016
ЛИЦО НОМЕРА: Владимир ПУТИН, Президент России
ТЕМА НОМЕРА: Заседание президиума Госсовета по вопросу развития внутренних водных путей
Содержание, полоса редактора, научные работы.
ТЕМА НОМЕРА
Заседание президиума Госсовета по вопросу развития внутренних водных путей
О журнале/About magazine
Обсуждение интернет маркетинга, партнерские программы в Сети интернет.
Разработка и seo и оптимизация сайтов
Информация об аквариумы и рыбки.
Ваши сновидения и медитация объяснения и расшифровка
Инструкции метание ножей объяснения
Оргтехника компьютеры и ноутбуки объяснения
Разработка и seo и оптимизация сайтов
Информация об аквариумы и рыбки.
Ваши сновидения и медитация объяснения и расшифровка
Инструкции метание ножей объяснения
Оргтехника компьютеры и ноутбуки объяснения
«Речной транспорт (XXI век)» - международный журнал речников, центральный печатный орган отрасли речного транспорта России, научно-популярное издание, включенное в Перечень ВАК Министерства образования и науки РФ.
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Международный журнал речников «Речной транспорт (XXI век)» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата, ученой степени доктора наук.
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Редакция журнала «Речной транспорт (XXI век)» находится в постоянном и тесном деловом контакте с государственными структурами федерального и регионального уровней, представителями законодательной и испольнительной власти, хозяйствующими субъектами и общественными организациями водного транспорта России.
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E-mail: info@rivtrans.com
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Главный редактор
Кобранов Михаил Евгеньевич
E-mail: redactor@rivtrans.com
Тел./факс: +7 (495) 319-42-64